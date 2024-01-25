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فريق طبي صيني يجري جراحة دقيقة وسط زلزال (فيديو)

كتب:

عمرو حسني
08:18 ص | الخميس 25 يناير 2024
زلزال أثناء عملية جراحية في الصين

زلزال أثناء عملية جراحية في الصين

يضع الأطباء سلامة مرضاهم في المقام الأول، حتى أثناء وقوع زلزال كبير، وهو ما حدث بالضبط في مقاطعة صينية وقع فيها زلزال مدمر بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر.

عملية دقيقة على هزات الزلزال

وبحسب صحيفة «ساوث شاينا موريننج بوست» الصينية، حافظ الأطباء والممرضون في غرفة العمليات على تركيزهم، واستمروا في إجراء العملية أثناء وقوع الزلزال الذي هزّ الصين قبل يومين.

الفريق يحظى باحترام العالم

الطبيب المعالج الذي كان على رأس فريق الأطباء الذين أجروا العملية، علق على وقوع الهزّة الأرضية أثناء إجراء العملية، قائلة إنّه لم يفكر كثيرًا فيما يحدث، وكل همّه كان إنهاء الجراحة بنجاح وسلامة المريض، وهو ما تمّ بالفعل.

استمرار الهزات الأرضية

واستمرت الهزات الإرتدادية في البلاد، ما دفع 12 ألف شخص للنزوح إلى الخيام والملاجئ خوفا من تكرار الزلازل، وسط طقس شديد البرودة بمنطقة نائية بمقاطعة شينجيانغ في الصين، حيث تسبّب الزلزال في مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

تفاصيل حول الزلزال

وقع الزلزال على عمق 13 كيلومترا في شينجيانج، التي تقع على بعد نحو 140 كيلومتر غرب مدينة «أكسو» الصينية، فيما أعلن مركز شبكات الزلازل الصيني، تسجيل هزات ارتدادية عديدة في البلاد وصلت قوتها لـ 5.3 درجة على مقياس ريختر.

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بقلم عمرو حسني