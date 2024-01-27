غضب في الزمالك ومفاجأة إمام عاشور

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مفاجأة إمام عاشور ومحمد صلاح

ظهر إمام عاشور لاعب منتخب مصر، في مران منتخب مصر قبل المباراة التي تجمع المنتخب الوطني أمام الكونغو الديمقراطية في الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس أمم أفريقيا، والتي من المقرر أن تقام مساء غد الأحد، كما بعث اللاعب بمفاجأة قوية.

أشاد الألماني وينفريد شايفر المدير الفني لمنتخب الكاميرون السابق، بالإمكانيات الفنية المميزة لقائد منتخب مصر محمد صلاح، ونجم فريق ليفربول الإنجليزي، مؤكدًا على أنه لديه شخصية مميزة وقيادية داخل الملعب.

غضب في الزمالك

قال مصدر داخل الزمالك إن معتمد جمال، المدير الفني لنادي الزمالك، كان غاضبا قبل معسكر الإمارات، خلال الفترة الماضية، بسبب التفاوض مع مدير فني أجنبي.

تحرك الأهلي مع فيفا

يتحرك النادي الأهلي رسميا لمخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بسبب واقعة محمد الشناوي في بطولة أمم أفريقيا، بعد تأكد غياب الحارس لمدة 3 أشهر بشكل رسمي.

صفقات الزمالك من العيار الثقيل

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن الصفقات التي من المقرر أن يعزز بها نادي الزمالك صفوفه خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

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