الأرصاد عن طقس اليوم: انخفاض درجات الحرارة.. وتصل لحد الصقيع في سيناء

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الطقس يشهد انخفاضًا في قيم درجات الحرارة منذ أكثر من يوم، ونعيش أجواء شتوية بامتياز بمعظم محافظات الجمهورية، وهذا يأتي بفعل الكتل الهوائية من جنوب أوروبا، مرورا بالبحر المتوسط، هذا بجانب وجود منخفض جوي بطبقات الجو العليا، وسحب منخفضة ومتوسطة تحجب جزءا من أشعة الشمس على مدار اليوم، مما يساعد على انخفاض درجات الحرارة.

فرص لسقوط الأمطار متفاوتة الشدة من محافظة لأخرى

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لمياء حمدين ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى»، أنه يوجد فرص لسقوط الأمطار متفاوتة الشدة من محافظة لأخرى، موضحة أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى، اليوم، تقترب من المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس شتوي مائل للبرودة على المناطق الشمالية.

الطقس يكون مائل للدفئ على المناطق الجنوبية وجنوب الصعيد

وأشارت إلى أن الطقس يكون مائلا للدفء على المناطق الجنوبية وجنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار، ومع غياب أشعة الشمس فترات الليل نشهد انخفاضا ملحوظا بقيم درجات الحرارة، وتكون الأجواء شديدة البرودة معظم أنحاء الجمهورية، وتصل لحد الصقيع على المزروعات الموجودة وسط سيناء، وعلى محافظة الوادي الجديد وصول درجات الحرارة لأقل من 5 درجات خلال فترات الليل.