هيئة الأرصاد: نتعرض لمنخفض جوي يحجب أشعة الشمس اليوم

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ أمس شهد انخفاضا كبيرا في قيم الحرارة، كما سقطت أمطار بشكل متفاوت من محافظة لأخرى في السواحل الشمالية حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وسيستمر انخفاض قيم الحرارة اليوم والأجواء الشتوية المائلة للبرودة نهارا في معظم محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية.

سقوط الأمطار

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «من المتوقع أن يستمر اليوم فرص سقوط الأمطار وتأثرنا بمنخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا الذي سيعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار وستحجب جزءًا من أشعة الشمس وتساعد في انخفاض قيم الحرارة».

المحافظات الساحلية

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «فرص سقوط الأمطار ستكون متوسطة اليوم على السواحل الشمالية وهي المحافظات المطلة على البحر المتوسط، وأيضا محافظات شمال الوجه البحري، وتمتد الأمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة لمناطق من مدن القناة وجنوب الوجه البحري وخليج السويس».