أبرد ليالي طوبة.. تحذيرات من «الأرصاد» بشأن طقس القاهرة والمحافظات

تحذيرات مشددة وجهتها هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين على مدار الساعات القليلة الماضية، إذ يشهد الأسبوع المقبل أكثر الليالي برودة في فصل الشتاء، وفي شهر طوبة، إذ تصل درجات الحرارة الصغرى به في بعض الأحيان إلى 5 درجات مئوية.

وتتوقع «الأرصاد» بأن يسود الأيام المقبلة، وحتى نهاية الأسبوع المقبل، طقس مائل للبرودة نهارًا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، ويكون شديد البرودة ليلًا وفي الساعات الأولى من الصباح الباكر على أغلب الانحاء، ما يؤدي إلى تكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

تفاصيل حالة الطقس في أبرد ليالي طوبة

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن الشعور بالبرودة وزيادة الإحساس بانخفاض الحرارة يرجع إلى نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء والوجه البحري وجنوب البلاد والسواحل الشمالية والقاهرة الكبرى، الأمر الذي يؤثر على حركة الملاحة البحرية بدءًا من يوم الاثنين المقبل، ليكون هناك اضطراب على البحر المتوسط.

ويصاحب انخفاض درجات الحرارة والشعور ببرودة الطقس سقوط أمطار متوسطة وخفيفة على مدار أيام الجمعة والسبت والأحد، وتكون متفاوتة الشدة وغزيرة أحيانا بدءا من يوم الاثنين المقبل على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

الأماكن الأكثر برودة الأيام المقبلة

وعن الأماكن الأكثر تعرضًا لانخفاض درجات الحرارة والأكثر برودة، فجاءت شمال الصعيد في المقدمة، إذ تتراوح درجات الحرارة الصغرى بها بين 5 و8 درجات مئوية، بينما تتراوح العظمى بها بين 17 و20 درجة مئوية، ثم جنوب الصعيد، والتي تتراوح درجة الحرارة الصغرى بها بين 9 و10 درجات مئوية، بينما تتراوح العظمى بين 20 و21 درجة مئوية، أما بالنسبة للسواحل الشمالية، فتتراوح الصغرى بها بين 10 و12 درجة مئوية، فيما تتراوح العظمى بين 16 و18 درجة مئوية.