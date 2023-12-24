«الشباب المصري» ومنظمة الصداقة الدولية يعززان التعاون في مجال الإغاثة الإنسانية

استقبل الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، علي صابر المدير القطري لمنظمة الصداقة الدولية السويدية، وذلك بمقر المجلس بالقاهرة، في إطار التعاون المشترك بين المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية.

وفي بداية اللقاء، رحّب «ممدوح» بالمدير القطري لمنظمة الصداقة الدولية السويدية، وأشاد بجهود منظمة الصداقة الدولية في دعم ورعاية النازحين والفئات الأولى بالرعاية في السودان، مؤكدًا أهمية التعاون بين المنظمات الأهلية والدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

التعاون بين مجلس الشباب المصري ومنظمة الصداقة الدولية السويدية

وخلال اللقاء، جرى بحث سبل التعاون بين مجلس الشباب المصري ومنظمة الصداقة الدولية السويدية ومبادرة الشعوب العالمية للتواصل الاجتماعي والثقافي، خاصة في مجال الإغاثة الإنسانية والتنمية المجتمعية، حيث جرى الاتفاق على التنسيق المشترك في تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع التي تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية من النازحين من دولة السودان بسبب الأحداث الأخيرة التي أجبرت الملايين من أبناء الشعب السوداني على الفرار من ويلات الحرب، بما في ذلك:

- توفير الدعم الطبي والغذائي والإيوائي للمدنيين والنازحين من الفئات الأولى بالرعاية.تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية للفتيات والنساء والشباب.

- دعم مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة السعي لتوفير عدد من فرص العمل للشباب من الجنسين.

كما تم خلال اللقاء تكريم الدكتور محمد ممدوح من مبادرة الشعوب العالمية للتواصل الاجتماعي والثقافي تقديراً لجهوده في قيادة الفريق الإقليمي للإغاثة الإنسانية، والذي يضم مجلس الشباب المصري وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال الإغاثة مثل برنامج مسلمون حول العالم وغيره من المؤسسات صاحبة الدور البارز في عمليات الإغاثة حول العالم.

وأعرب الدكتور ممدوح عن سعادته بهذا التكريم، مؤكداً أن هذا التكريم هو تكريم لكل أعضاء الفريق الإقليمي للإغاثة الإنسانية الذين عملوا بكل تفانٍ وإخلاص من أجل تقديم الدعم اللازم للمحتاجين في كل مكان.

وأضاف أن الفريق الإقليمي للإغاثة الإنسانية سيواصل جهوده في دعم الفئات الأولى بالرعاية بالمنطقة العربية خاصة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، مؤكداً أن المجلس ملتزم بدعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق أهداف الأمم المتحدة في هذا المجال.