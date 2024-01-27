إلهام شاهين رئيسا شرفيا لمهرجان «تري كور» الفرنسي للأفلام القصيرة جدا

اختارت إدارة مهرجان تري كور الفرنسي للأفلام القصيرة جدا الفنانة الكبيرة إلهام شاهين رئيسا شرفيا للدورة الـ26، والتي ستعقد في مصر خلال الأسبوع الأول من يونيو المقبل، وتستمر لمدة 10 أيام، وتتضمن عروض المسابقة الدولية ومسابقة «VS» وفيلم والندوات والورش السينمائية الخاصة بالأفلام القصيرة جدا التي لاتزيد مدتها عن الـ4 دقائق.

إلهام شاهين رئيسا شرفيا لمهرجان تري كور

وأعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها بهذا الاختيار، وأكدت أن المهرجان نجح خلال الفترة الأخيرة في تثبيت أقدامه بمصر، وأن الأفلام القصيرة جدا تشكل الحاضر الذي نعيشه على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي أصبحت أفلامه جزءا من يومنا وتحقق انتشارا عالميا.

وقالت «شاهين»، إن المهرجان يتميز كونه الأول من نوعه الذي يجمع في مسابقاته بين السينمائيين المحترفين والهواة، وأن الشرط الوحيد للمشاركة هو جودة العمل.

مسابقة دولية في المهرجان

من جانبه، شدد الدكتور أسامة أبونار رئيس المهرجان، على أن تواجد الفنانة إلهام شاهين كرئيس شرف سيشكل إضافة كبيرة للمهرجان، وأنها من أوئل النجمات العرب الذين كرمهم المهرجان لتاريخها السينمائي الحافل، فضلا عن دعمها الدائم والمستمر لشباب المبدعين، سواء من خلال إنتاجها السينمائي الشخصي أو في الأعمال الأولى لهم.

وأوضحت الدكتورة ريم لطفي، الممثل الرسمي للمهرجان، أن دورة هذا العام من المهرجان ستتضمن الكثير من المفاجأت التي سيتم الإعلان في حينها ،وأن المهرجان سيضم مسابقة دولية أخري خاصة بمصر سيتم الإعلان عن فتح باب المشاركة فيها خلال الأسابيع القليلة المقبلة فضلا عن المسابقة الدولية التي تعرض أفلامها في 30دولة حول العالم في نفس التوقيت .

وأشار السيد زياد باسمير منسق عام مهرجان تري كور، إلى أن التوسع في أنشطة وفعاليات المهرجان هذا العام حيث ستقدم عروض الأفلام المشاركة في العديد من المواقع الثقافية والسينمائية فى القاهرة والإسكندرية، من بينها مواقع تستضيف العروض لأول مرة.

وكشف «باسمير»، أن المهرجان سينظم عددا من الورش الخاصة بصناعة الفيلم القصير جدا بمشاركة نخبة من كبار السينمائيين في مجالات الكتابة والتصوير والإخراج.