إلهام شاهين توجه رسالة مؤثرة للفنانة نجاة الصغيرة: شكرا لوجودك في حياتنا

وجهت إلهام شاهين رسالة للفنانة نجاة الصغيرة، بعد ظهورها الأخير، والذي جاء بعد سنوات طويلة من الغياب عن الأضواء، قائلة عبر تدوينة على حسابها الرسمي «فيس بوك»: «إلى مطربتنا العظيمة نجاة قيثارة الشرق، شكرا لوجودك بحياتنا».

وتابعت إلهام شاهين في رسالتها لـ نجاة الصغيرة: «عشنا معاكي أعظم حالات الطرب بأرقى وأعمق وأعذب الكلمات مع أعظم شعراء منهم نزار قباني ومأمون الشناوى وعبد الوهاب محمد، وأجمل الألحان مع محمد عبد الوهاب وبليغ حمدى وكمال الطويل وغيرهم من فناني الزمن الراقي الجميل، هذا الجيل لن يتكرر وستستمتع كل الأجيال بفنكم لآخر الحياة».

إلهام شاهين لـ نجاة: لا أجد الكلمات لأعبر عن مدى حبي واحترامي

وأضافت: «نورتي دنيتنا وملأتى حياتنا بهجة وحب وسعادة وفن جميل، كان حلم أن أراك تقفين أمامي على المسرح وقد تحقق الحلم مشرفانا ومشرفة الفن المصري والعربي، يا أغلى الغاليين .. شكرا شكرا شكرا لوجودك بحياتنا، ربنا يفرح قلبك ويعطيكي الصحة وراحة البال، والله لا أجد الكلمات لأعبر عن مدى حبي واحترامي لحضرتك ولفنك الجميل الراقي الأصيل، أسعدتينا عمرنا كله، بنحبك ومبروك عليكي التكريم، تستحقين أعلى وسام، وسام الحب من الملايين من جمهورك في مصر وفي كل مكان بالوطن العربي».