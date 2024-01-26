رابط التقديم لمسابقة البريد 2024.. اعرف الشروط والتخصصات المطلوبة  

حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، رابط التقديم لمسابقة البريد 2024، موضحا أن التخصصات المطلوبة تتمثل في أخصائي بريد، ومهندس ميكانيكا سيارات، ومهندس ميكانيكا، وأخصائي خدمة عملاء، ومهندس تشغيل وسائل النقل، وأخصائي مكتب بريد، ومهندس كهرباء، ومهندس تخطيط النقل.

الأوراق المطلوبة للتقدم لمسابقة البريد

ويمكن الدخول إلى رابط التقديم لمسابقة البريد 2024، من خلال بوابة الوظائف الحكومية من هنا، التي توضح الأوراق المطلوبة للتقدم، وتشتمل على صورة من بطاقة الرقم القومي، يُشترط أن تكون سارية، وصحيفة الحالة الجنائية للمتقدم، والموقف الخاص بالخدمة العسكرية للذكور والخدمة العامة للإناث، وصورة من المؤهل الحاصل عليه المُتقدم، فضلا عن كارنية القيد الخاص بنقابة المحامين للمتقدم لشغل وظيفة محامي، وإرفاق صورة من أصل المستندات بصيغة «jpg».

شروط التقديم لوظائف البريد 2024

شروط التقديم لوظائف البريد 2024 تشتمل على ألا يزيد عمر المُتقدم عن 30 عاما، في تاريخ نشر الإعلان، وأن يتمتع بالجنسية المصرية، ويكون حسن السمعة ومحمود السيرة، وأن يجتاز المتقدم الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات، وأن يكون حاصلا على التقدير العام «جيد» على الأقل، فضلا عن أن يجتاز الامتحانات والتدريبات، وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن، وأن يجتاز المتقدم التدريبات المقررة بمعرفة الهيئة المعنية.