طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض الحرارة وأمطار غزيرة في ذروة نوة الكرم

شهد طقس الإسكندرية اليوم سقوط أمطار غزيرة على عدد من الأحياء في شرق ووسط وغرب المحافظة، لتصل العجمي وحتى العامرية وبرج العرب، في ظل موجة من الطقس السيئ تزامناً مع ذروة نوة الكرم التي يتعرض لها عدد من المدن والمحافظات الساحلية، ومنها الإسكندرية وتمتد إلى مطروح وكفر الشيخ والبحيرة والسويس وبورسعيد.

طوارئ في الإسكندرية لمواجهة نوة الكرم

وأعلنت محافظة الإسكندرية، عن متابعة طقس الإسكندرية اليوم على مدار الساعة وأماكن سقوط أمطار غزيرة شهدتها العديد من الأحياء خلال الساعات الأخيرة، في ظل رفع حالة الطوارئ في جميع الأجهزة المعنية، بالتنسيق بين المحافظة وشركة الصرف الصحي، بجانب متابعة غرفة عمليات المحافظة لجميع المناطق السكنية مع غرف العمليات في الأحياء والتعامل السريع مع المستجدات، وسحب تجمعات مياه الأمطار من خلال تمركزات شركة الصرف من الطرق الداخلية والطرق السريعة والمحاور، والدفع بفرق التدخل السريع المدربين للتعامل لحظة بلحظة مع جميع بؤر مياه الأمطار والرد علي استفسارات المواطنين من خلال الغرفة والاستجابة السريعه لها والتعامل معها علي الأرض.

حالة الطقس في الإسكندرية

وتأتي التقلبات الجوية في طقس الاسكندرية في ثالث أيام نوة الكرم، والتي تتعرض خلاله المحافظة إلى أمطار غزيرة على مدار أربعة إلى خمسة أيام، بنسبة تصل إلى 50%، يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة، وشعور بالبرودة في الجو، مع ارتفاع في الأمواج على البحر إلى 3 أمتار، وغياب الشمس فترات متقطعة، ونشاط في الرياح حتى انتهاء النوة.