عاجل.. فيتوريا يجهز مفاجأة مدوية لمنتخب الكونغو

حدد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر 3 عناصر بديلة لتعويض غياب الثلاثي محمد صلاح ومحمد الشناوي وإمام عاشور، عن تشكيل الفراعنة أمام الكونغو الديمقراطية غدا في دور الـ16 من أمم إفريقيا.

مصر والكونغو الديمقراطية غدا

ويلتقي منتخب مصر مع الكونغو الديمقراطية في العاشرة مساء غد الأحد، على ملعب لاورينت بوكو، ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة أمم إفريقيا المقامة في كوت ديفوار حتى 11 فبراير المقبل.

وكشف مصدر بجهاز المنتخب لـ«الوطن» أن فيتوريا، استقر على الدفع بالحارس محمد أبو جبل لتعويض غياب محمد الشناوي، أمام الكونغو.

زيزو بديل محمد صلاح أمام الكونغو الديمقراطية

وأضاف المصدر أن محمد النني سيقود وسط الملعب بدلا من إمام عاشور، بجوار الثنائي حمدي فتحي ومروان عطية، على أن يلعب أحمد مصطفى زيزو بمركز الجناح الأيمن بدلا من محمد صلاح.

ويسعى منتخب مصر للتتويج ببطولة أمم إفريقيا للمرة الثامنة في تاريخه.