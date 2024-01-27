أمطار متفاوتة الشدة تضرب المنوفية.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

شهدت المنوفية سقوط أمطار متفاوتة الشدة صباح اليوم السبت، على بعض المدن والقرى، تزامنا مع موجة من الطقس السيئ التي تضرب عدة محافظات خلال الفترة الماضية.

سقوط أمطار على معظم المحافظات

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على معظم المحافظات.

وسجلت درجة الحرارة في محافظة المنوفية اليوم 19 درجة للعظمى، و10 درجات للصغرى، ومن المتوقع استمرار سقوط الأمطار خلال الساعات القادمة، لذلك شددت هيئة الأرصاد الجوية على ضرورة توخي الحذر عند النزول إلى الشارع، مع أخذ الاحتياطات اللازمة لاحتمالية سقوط الأمطار في أي وقت.

رفع درجة الاستعداد القصوى في المحافظة

ورفع الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، حالة الطوارئ لدى جميع الأفرع في المراكز المختلفة، لمواجهة تداعيات الطقس، حتى لا تؤثر على الحركة المرورية.