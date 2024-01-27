تفاصيل حالة الطقس الأسبوع الجاري.. أمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة

كشف الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة، عن ملامح طقس الأسبوع الحالي، موضحًا أنه يشهد انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة طوال الأسبوع، ويصل الانخفاض إلى قيم حادة يومي الأربعاء والخميس، لتلامس من 4 إلى 5 درجات مع توقع تشكل الصقيع لأول مرة في شتاء هذا العام.

أمطار متوسطة إلى غزيرة في صورة متقطعة

وأضاف الدكتور محمد علي أن الأسبوع الحالي هو الثالث في شهر طوبة في السنة القبطية، ويتوقع أن تتساقط فيه أمطار متوسطة، إلى غزيرة في صورة متقطعة، تتركز على شمال الدلتا، وتصل لكل مناطق الدلتا، والظهير الصحراوي والقاهرة، أيضاً مع تشكل الشبورة المائية صباحاً وزيادة معدلات الندى والرطوبة.

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى

تابع رئيس مركز المعلومات، أنه البلاد ستشهد نشاطاً للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء على فترات متقطعة مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وتشتد سرعات الرياح لتصل لحد العواصف الترابية.