قائمة المسلسلات الكوميدية في رمضان 2024.. على رأسها «الكبير أوي 8»

يشهد السباق الرمضاني لهذا العام عددا كبيرا من الأعمال الفنية لنجوم الدراما والأكشن، بالإضافة إلى الجانب الكوميدي، وهناك أيضا بعض الأعمال التي تستكمل سلسلتها المستمرة، مثل مٌسلسل «الكبير أوي»، وخلال السطور المقبلة، ونستعرض معا قائمة الأعمال الكوميدية المنتظر طرحها خلال رمضان 2024.

مسلسل الكبير أوي 8

يأتي مسلسل «الكبير أوي 8»، في مٌقدمة الأعمال الكوميدية المطروحة في الموسم الرمضاني لهذا العام، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الأجزاء السابقة، وسيشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم «أحمد مكي ومحمد سلام وبيومي فؤاد وسماء إبراهيم وهشام إسماعيل، وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج أحمد الجندي وإنتاج سينرجي».

مسلسل بابا جه

يأتي مسلسل «بابا جه»، ضمن الأعمال الكوميدية التي تقدم في رمضان 2024، من بطولة الفنان أكرم حسني، ويشارك معه عدد من الفنانين من بينهم نسرين أمين، وسما إبراهيم، ومحمد أوتاكا، ومن تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي وإنتاج ميديا هب.

مسلسل فراولة

ينضم إلى الأعمال الكوميدية «مسلسل فراولة»، الذي تُقدمه الفنانة نيللي كريم بالتعاون مع مصطفى خاطر وشيماء سيف وصدقي صخر وأحمد فهيم، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف محمد سليمان عبدالملك، وإخراج محمد علي وهو ينتمي إلى نوعية الأعمال الـ15 حلقة، وتعود من خلاله نيللي كريم إلى الكوميديا بعد مسلسل «بـ100 وش».

مسلسل مسار إجباري

ويشارك مسلسل «مسار إجباري»، في قائمة الأعمال الفنية في رمضان 2024، الذي ينتمي إلى نوعية المٌسلسلات اللايت كوميدي، ويشارك فيه عدد من الفنانين الشباب من بينهم عصام عمر وأحمد داش وصابرين وجوري بكر، ومعهم عدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج نادين خان.