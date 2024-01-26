ضيوف شرف مسلسل الكبير أوي 8 في رمضان 2024.. أبرزهم محمد ثروت وأمينة خليل

يواصل الفنان أحمد مكي تصوير مسلسله الكوميدي الكبير أوي 8 للحاق بالسباق الرمضاني 2024، حيث بدأ العد التنازلي لاستقبال الشاشة الصغيرة الأعمال الدرامية المشاركة في الموسم.

ضيوف شرف مسلسل الكبير أوي 8

ويضم مسلسل الكبير أوي 8 هذا العام عددًا كبيرًا من ضيوف الشرف أبرزهم الفنانة أمينة خليل والتي تظهر بشخصيتها الحقيقية خلال أحداث المسلسل.

كما يضم الفنان محمد ثروت الذي أعلن عن مشاركته في المسلسل عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام قائلا: "انتظروني في رمضان 2024 في مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن.. بإذن الله سأكون ضيف شرف مع صديقي الكبير أوي أحمد مكي.. أتمنى من الله أن أكون ضيفًا خفيفًا على قلوبكم.. بس تفتكروا هعمل شخصية إيه الموسم ده؟!".

كما أعلنت الفنانة شيماء سيف هي الأخرى عبر حسابها على موقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام عن مشاركتها في مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

مسلسل الكبير اوي8

مسلسل الكبير أوى الجزء الثامن يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم أحمد مكي وبيومي فؤاد ومحمد سلام ورحمة أحمد وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج أحمد الجندي.