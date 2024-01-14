وفاء مكي تكشف لـ«الوطن» حقيقة مشاركتها في مسلسل «الكبير أوي 8»

انتشرت في الساعات القليلة الماضية العديد من الأنباء عن مشاركة الفنانة وفاء مكي في الموسم الرمضاني المقبل من خلال مسلسل «الكبير أوي 8»، مع الفنان أحمد مكي.

حقيقة مشاركة وفاء مكي في مسلسل «الكبير أوي 8»

وأوضحت «مكي»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن تلك الأنباء غير صحيحة، مضيفة أنها تشارك فقط في مسلسل «حق عرب»، مع الفنان أحمد العوضي بالموسم الرمضاني، لافتة إلى أنها تواصل تصوير مشاهدها داخل ديكور العمل بمدينة الإنتاج الإعلامي.

ويعد مسلسل «حق عرب»، العودة الأولى للفنانة وفاء مكي بعد ابتعادها عن التمثيل لما يقرب من 8 سنوات منذ عام 2015 ومشاركتها في مسلسل «الكابوس»، وتدور أحداث مسلسل «حق عرب»، في إطار رومانسي أكشن اجتماعي حول بطل العمل أحمد العوضي، والذي ينتمي لحارة شعبية ويجسد شخصية تاجر خشب، ولكنه يدخل في العديد من الصراعات.

أبطال مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، وفاء مكي، مريهان حسين، وفاء عامر، ميدو أحمد ماهر، كارولين عزمي، دنيا المصري، وآخرين وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.