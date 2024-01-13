بالسعر والمواصفات.. الطريقة الصحيحة لكتابة قائمة المنقولات الزوجية

تمتلئ محاكم الأسرة بالكثير من النزاعات حول قائمة المنقولات الزوجية، وذلك عقب انفصال الأزواج واللجوء للقضاء لتستلم الزوجة قائمة منقولاتها، ونرصد لكم في السطور التالية، الطريقة الصحيحة لكتابة المنقولات الزوجية.

قال عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض، إن الهدف الأساسي من قائمة المنقولات الزوجية، هو حفظ حقوق الزوجة باعتبارها الطرف الضعيف في العلاقة، وليس هدفها التنكيل بالزوج.

كتابة أوصاف القائمة تفصيلاً

وأضاف عبد السلام لـ «الوطن»، أنه يجب كتابة أوصاف المنقولات كاملة مثل لون غرفة النوم، ومحتوياتها من قطع، وأخيرا تتم كتابة السعر لأن عدم ذكر تفاصيل المنقولات يضطر الزوجة أن تستلم أي أثاث لأن التفاصيل غير مذكورة في قائمة المنقولات.

الاتفاق أن القائمة جزءا من المهر

وأوضح المحامي، أنه يجب أن يتم الاتفاق صراحة أن قائمة المنقولات جزء من المهر، ويحق للزوجة أن تسترده لاحقاً، إذا حدث الطلاق، مشددا على ضرورة تفقيط كافة المنقولات الأخرى كالثلاجة والغسالة بماركتها وأيضا أسعارها.

كما يجب الاتفاق صراحة أن استحقاق قائمة المنقولات في حالتين فقط هما الطلاق أو الوفاة حتى لا تصير قائمة المنقولات سيفا مسلطا على رقبة الزوج في أي خلاف مع زوجته.