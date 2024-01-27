محافظ بورسعيد يستقبل وزير التموين لتفقد المشروعات التنموية

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في إطار زيارته للمحافظة لمتابعة وتفقد عدد من المشروعات بالمحافظة.

محافظ بورسعيد يرحب بوزير التموين

ورحب محافظ بورسعيد بوزير التموين، مؤكدا أن بورسعيد نالت نصيبا كبيرا من المشروعات التنموية والخدمية التي ساهمت في الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مثنيا على جهود وزير التموين وزيارته المستمرة للمحافظة لمتابعة مستجدات الأعمال بهذا القطاع الحيوي والمهم.

صومعة ميناء غرب بورسعيد

وتتضمن زيارة وزير التموين تفقد صومعة ميناء غرب بورسعيد، في إطار جولته بالمحافظة، كما سيتفقد عددا من المشروعات الصناعية بجنوب بورسعيد لمتابعة سير العمل بها.

يذكر أن صومعة ميناء غرب بورسعيد والتي قارب العمل بها على الانتهاء، تصل طاقتها التخزينية إلى 100 ألف طن، ومخصصة للأقماح المستوردة.