ضياء الدين داوود: وزير التموين يتحمل المسؤولية السياسية عن مشكلات وزارته

قال النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إن وزارة التموين خدمية تقدم سلعا للمواطنين، وتعطي شكلا من الاستقرار الاقتصادي بظل حالة التضخم والمرتبط حاليا، ولكن أحد المؤرقات مشكلات وزارة التموين.

وأضاف «داوود» خلال لقائه ببرنامج «في المساء مع قصواء» تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع عبر شاشة «cbc»، أن وزير التموين يتحمل المسؤولية السياسية عن القضايا المضبوطة بالوزارة، نتيجة تطبيق الديمقرطية والمسؤولية السياسية، فالأوضاع الحالية بحاجة شديدة إلى التغيير.