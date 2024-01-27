شروط المعاش المبكر 2024 لموظفي القطاع الخاص والعام

قال لواء دكتور أيمن رمضان الزيني، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة مدينة السادات، والمحامي بالنقض والدستورية العليا، إن قانون التأمينات والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019، وقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، من القوانين التي تهم فئة عريضة من المواطنين، لما تضمناه من مزايا متعددة وبالغة الأهمية، وبالأخص نظام المعاش المبكر للموظفين الراغبين في إنهاء خدمتهم قبل الوصول إلى سن المعاش في القطاعين العام والخاص.

شروط المعاش المبكر

وأضاف الزيني في تصريحات لـ«الوطن» خلال حديثه عن إجراءات التقاعد المبكر، أنه يجوز للموظف الذي بلغ سن الخمسين أن يطلب تحويله إلى معاش التقاعد المبكر ما لم تتخذ بحقه إجراءات تأديبية، وعلى جهة عمله الاستجابة لهذا الطلب، وفي هذه الحالة يتم البت في حقوقه التأمينية.

وأوضح أستاذ القانون أنه إذا لم يكن قد تجاوز الشخص الـ55 عاما، واشترك في نظام التأمينات الاجتماعية لأكثر من عشرين عامًا منذ تعيينه، وتجاوز سنة واحدة، فيُعتبر مُرقيًا إلى المستوى التالي، كما يجب تحديد حقوق من يحال للمعاش المبكر في الترقية حسب مدة اشتراكه في نظام الضمان الاجتماعي، مضافاً لها خمس سنوات.

مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية

وأشار الزيني، إلى أنه إذا تحققت الشروط السالف ذكرها، فإن حقوق العامل التأمينية تحدد بحسب مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية، باستثناء الفترة المتبقية أو الخمس سنوات حتى يبلغ العمر المحدد بنهاية الخدمة، وفق أحكام هذا القانون.