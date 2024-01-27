مواعيد قطارات المنصورة إلى القاهرة والعكس في إجازة نصف العام الدراسي

يتطلع كثير من المواطنين والطلاب المغتربين في الجامعات إلى معرفة مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المنصورة، أو العكس، في إجازة نصف العام الدراسي، والتي تستمر لمدة 15 يوما.

مواعيد قطارات المنصورة إلى القاهرة في إجازة نصف السنة

وأشارت هيئة السكك الحديدية إلى وجود عدد كبير من القطارات المتجهة من المنصورة إلى القاهرة على مدار أيام إجازة نصف العام الدراسي، كالآتي:

- رقم 378، نوع محسن، المغادرة 04:55 صباحًا، والوصول 09:25 صباحًا.

- رقم 334، نوع محسن، المغادرة 07:10 صباحًا، والوصول 11:00 صباحًا.

- رقم 380، نوع محسن، المغادرة 09:00 صباحًا، والوصول 1:35 مساءً.

- رقم 382، نوع محسن، المغادرة 10:40 صباحًا الوصول 3:30 مساءً.

- رقم 384 نوع محسن المغادرة 12:40 مساءً، الوصول 5:35 مساءً.

- رقم 386 نوع محسن المغادرة 2 مساءً الوصول 6:45 مساءً.

- رقم 336 نوع محسن المغادرة 4 مساءً الوصول 7:40 مساءً.

- رقم 388 نوع محسن المغادرة 4:25 مساءً الوصول 8:30 مساءً.

- رقم 392 نوع محسن المغادرة 6 مساءً الوصول 9:40 مساءً.

- رقم 340 نوع محسن المغادرة 7:45 مساءً الوصول 11:25 مساءً.

مواعيد قطارات القاهرة إلى المنصورة في إجازة نصف السنة

وأضافت هيئة السكك الحديدية، أنه يوجد مواعيد محددة للسفر من القاهرة إلى المنصورة طوال إجازة نصف السنة، خاصة للطلاب المغتربين في الجامعات بالقاهرة بعد انتهاء الامتحانات، وهي:

- رقم 377 نوع محسن المغادرة 5 صباحًا والوصول 10:35 صباحًا.

- رقم 941 نوع مختلط المغادرة 5:15 صباحًا والوصول 8:55 صباحًا.

- رقم 379 نوع محسن المغادرة 06:15 صباحًا الوصول 11:20صباحًا.

- رقم 381 نوع محسن المغادرة 08:30 صباحًا الوصول 1:20 مساءً.

- رقم 383 نوع محسن المغادرة 10:20 صباحًا الوصول 3:15 مساءً.

- رقم 333 نوع محسن المغادرة 12:00 مساءً الوصول 3:25 مساءً.

- رقم 385 نوع محسن المغادرة 12:35 مساءً الوصول 5:40 مساءً.

- رقم 341 نوع محسن المغادرة 2:10 مساءً الوصول 7 مساءً.

- رقم 389 نوع محسن المغادرة 2:25 مساءً الوصول 8:15 مساءً.

- رقم 391 نوع روسي المغادرة 4:35 مساءً الوصول 9:35 مساءً.

- رقم 393 نوع محسن المغادرة 5:40 مساءً الوصول 10:40 مساءً.

- رقم 339 نوع محسن المغادرة 8:40 مساءً الوصول 12 صباحًا.