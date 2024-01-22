مواعيد قطارات «أسوان- القاهرة» خلال إجازة نصف العام الدراسي
كتب:
كريم روماني
02:31 ص | الإثنين 22 يناير 2024
حركة القطارات- صورة أرشيفية
حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد قطارات «أسوان – القاهرة»، بعدد 3 قطارات، مقرر تشغيلها خلال إجازة نصف العام الدراسي الحالي، موضحة أن القطارات تحمل أرقام «1937 - 1939 - 1941»، وتخضع لأعمال صيانة بشكل جيد قبل تحركها من المحطات.
مواعيد قطار رقم 1937
- يتحرك القطار من محطة أسوان الساعة السادسة مساءً.
- يصل الطار إلى محطة كوم إمبو الساعة 6:45 مساءً.
- يصل القطار إلى محطة إدفو الساعة 7:36 مساءً.
- يصل القطار إلى محطة الأقصر الساعة 9:10 مساءً.
- يصل القطار إلى محطة قنا الساعة 10:05 مساءً.
- يصل القطار إلى محطة نجع حمادي الساعة 11:00 مساءً.
- يصل القطار إلى محطة سوهاج الساعة 12:15 صباحا.
- يصل القطار إلى محطة أسيوط الساعة 1:40 صباحا.
- يصل القطار إلى محطة المنيا الساعة 3:25 صباحا.
- يصل القطار إلى محطة بني سويف الساعة 5:14 صباحا.
- يصل القطار إلى محطة الجيزة الساعة 6:40 صباحا.
- يصل القطار إلى محطة القاهرة الساعة السابعة صباحا.
مواعيد قطار رقم 1939
- يتحرك القطار من محطة أسوان الساعة 10:35 مساءً.
- يصل القطار إلى محطة كوم إمبو الساعة الساعة 11:17 مساءً.
- يصل القطار إلى محطة إدفو الساعة 12:10 صباحا.
- يصل القطار إلى محطة الأقصر الساعة 1:50 صباحا.
- يصل القطار إلى محطة قنا الساعة 2:40 صباحا.
- يصل القطار إلى محطة نجع حمادي الساعة 3:30 صباحا.
- يصل القطار إلى محطة سوهاج الساعة 4:50 صباحا.
- يصل القطار إلى محطة أسيوط الساعة 6:15 صباحا.
- يصل القطار إلى محطة المنيا الساعة 8:10 صباحا.
- يصل القطار إلى محطة الجيزة الساعة 10:55 صباحا.
- يصل القطار إلى محطة القاهرة الساعة 11:15 صباحا.
مواعيد قطار رقم 1941
- يتحرك من محطة أسوان الساعة 3:00 مساءً.
- يصل إلى محطة كوم إمبو الساعة 3:37 مساءً.
- يصل القطار إلى محطة إدفو الساعة 4:35 مساءً.
- يصل القطار إلى محطة الأقصر الساعة 6:10 مساءً.
- يصل القطار إلى محطة نجع حمادي الساعة 8:00 مساءً.
- يصل القطار إلى محطة سوهاج الساعة 9:20 مساءً.
- يصل القطار إلى محطة أسيوط الساعة 10:40 مساءً.
- يصل القطار إلى محطة الجيزة الساعة 3:00 صباحا.
- يصل القطار إلى محطة القاهرة الساعة 3:20 صباحا.