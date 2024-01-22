مواعيد قطارات «أسوان- القاهرة» خلال إجازة نصف العام الدراسي

حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد قطارات «أسوان – القاهرة»، بعدد 3 قطارات، مقرر تشغيلها خلال إجازة نصف العام الدراسي الحالي، موضحة أن القطارات تحمل أرقام «1937 - 1939 - 1941»، وتخضع لأعمال صيانة بشكل جيد قبل تحركها من المحطات.

مواعيد قطار رقم 1937

- يتحرك القطار من محطة أسوان الساعة السادسة مساءً.

- يصل الطار إلى محطة كوم إمبو الساعة 6:45 مساءً.

- يصل القطار إلى محطة إدفو الساعة 7:36 مساءً.

- يصل القطار إلى محطة الأقصر الساعة 9:10 مساءً.

- يصل القطار إلى محطة قنا الساعة 10:05 مساءً.

- يصل القطار إلى محطة نجع حمادي الساعة 11:00 مساءً.

- يصل القطار إلى محطة سوهاج الساعة 12:15 صباحا.

- يصل القطار إلى محطة أسيوط الساعة 1:40 صباحا.

- يصل القطار إلى محطة المنيا الساعة 3:25 صباحا.

- يصل القطار إلى محطة بني سويف الساعة 5:14 صباحا.

- يصل القطار إلى محطة الجيزة الساعة 6:40 صباحا.

- يصل القطار إلى محطة القاهرة الساعة السابعة صباحا.

مواعيد قطار رقم 1939

- يتحرك القطار من محطة أسوان الساعة 10:35 مساءً.

- يصل القطار إلى محطة كوم إمبو الساعة الساعة 11:17 مساءً.

- يصل القطار إلى محطة إدفو الساعة 12:10 صباحا.

- يصل القطار إلى محطة الأقصر الساعة 1:50 صباحا.

- يصل القطار إلى محطة قنا الساعة 2:40 صباحا.

- يصل القطار إلى محطة نجع حمادي الساعة 3:30 صباحا.

- يصل القطار إلى محطة سوهاج الساعة 4:50 صباحا.

- يصل القطار إلى محطة أسيوط الساعة 6:15 صباحا.

- يصل القطار إلى محطة المنيا الساعة 8:10 صباحا.

- يصل القطار إلى محطة الجيزة الساعة 10:55 صباحا.

- يصل القطار إلى محطة القاهرة الساعة 11:15 صباحا.

مواعيد قطار رقم 1941

- يتحرك من محطة أسوان الساعة 3:00 مساءً.

- يصل إلى محطة كوم إمبو الساعة 3:37 مساءً.

- يصل القطار إلى محطة إدفو الساعة 4:35 مساءً.

- يصل القطار إلى محطة الأقصر الساعة 6:10 مساءً.

- يصل القطار إلى محطة نجع حمادي الساعة 8:00 مساءً.

- يصل القطار إلى محطة سوهاج الساعة 9:20 مساءً.

- يصل القطار إلى محطة أسيوط الساعة 10:40 مساءً.

- يصل القطار إلى محطة الجيزة الساعة 3:00 صباحا.

- يصل القطار إلى محطة القاهرة الساعة 3:20 صباحا.