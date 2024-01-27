حمدي رزق: تجديد الخطاب الديني دعوة طيبة يحاول البعض إجهاضها

قال الكاتب الصحفي حمدي رزق، إن تجديد الخطاب الديني دعوة رئاسية مثل الكل الدعوات الطيبة التي يحاول البعض إجهاضها، ولكن ثمة عزم أكيد على استمرارها وتثبيتها في الأرض وتسييدها.

هذه الدعوة تحمل فهم المقاصد الوطنية

وأضاف الكاتب الصحفي حمدي رزق، خلال تقرير أذاعه برنامج «صباح الخير يا مصر»، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد عبده وجومانا ماهر: «هذه الدعوة تحمل عناوين عديدة منها فهم المقاصد الوطنية، وهذا الفقه هو الفقه الذي يقوم عليه مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام الذي أسميه بمفتي المقاصد الوطنية».

المقاصد الوطنية العليا مؤسسة على المقاصد النبوية في المدينة المنورة

وتابع الكاتب الصحفي حمدي رزق أن المقاصد الوطنية العليا مؤسسة تأسيسًا حقيقيًا على المقاصد النبوية العليا في المدينة المنورة، وبالتالي، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما حدد حدود المدينة وحفر النفق لحمايتها كان يحمي الحدود، وعندما عقد المعاهدات وثبت المواثيق وحرر وثيقة المدينة كان يضع دستورًا حقيقيًا لدولة المدينة، ومن ينكر دولة المدينة ينكر فكرة الدولة الوطنية.

وشدد على أن الفكر الذي يؤسسه ويؤصله الدكتور شوقي علام هو فقه يعني بالمقاصد الوطنية العليا، أي فقه الدولة الوطنية، بعدما حاولت جماعات الإسلام السياسي تسييد الخلافة على الدولة الوطنية، فقد كان في مفهومها أنه لا حدود وأن تراب الوطن حفنة من التراب العفن، ومن ثم، فإن هناك حالة سيولة عامة ضد فكرة الوطنية والتراب الوطني والمقاصد العليا للوطن.