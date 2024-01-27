مواعيد قطارات الإسكندرية المنصورة والعكس في إجازة نصف العام الدرسي

يستعد كثير من المواطنين للسفر إلى مدينة الإسكندرية، ضمن رحلات اليوم الواحد، خلال إجازة نصف العام الدراسي، لقضاء وقت مميز والاستمتاع بأجواء الإسكندرية في فصل الشتاء، لذا يتطلع كثيرون لمعرفة مواعيد القطارات المتجهة من الإسكندرية إلى المنصورة والعكس.

مواعيد القطارات المتجهة من الإسكندرية إلى المنصورة

وحددت هيئة السكك الحديدية مواعيد القطارات المتجهة من الإسكندرية إلى المنصورة، كالآتي:

- القطار رقم 586/587، نوع مكيف روسي المغادرة 02:20 الوصول 05:39

-القطار رقم 568/569 نوع مكيف روسي المغادرة 06:10 الوصول 09:20

- القطار رقم 518/519 نوع مكيف روسي المغادرة 09:20 الوصول 12:15

-القطار رقم 3019/3020 نوع مكيف روسي المغادرة 11:00 الوصول 01:49

-القطار من سيدي جابر رقم 586/587 نوع مكيف روسي المغادرة 02:34 الوصول 05:3

مواعيد القطارات المتجهة من المنصورة إلى الإسكندرية في إجازة نصف السنة

وأشارت الهيئة إلى مواعيد القطارات المتجهة من المنصورة إلى الإسكندرية في إجازة نصف السنة، كالآتي:

- القطار رقم 584/585 نوع مكيف روسي المغادرة 05:15 الوصول 08:20

- القطار رقم 566/567 نوع مكيف روسي المغادرة 09:00 الوصول 12:30

- القطار رقم 516/517 نوع مكيف روسي المغادرة 05:15 الوصول 08:10

- القطار رقم 3022/3021 نوع مكيف روسي المغادرة 07:15 الوصول 10:5.