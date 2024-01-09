مواعيد القطارات «الروسي المكيف والعادي» من القاهرة إلى الأقصر

القطار الروسي من الأكثر إقبالاً من الأهالي، نظرا لانخفاض سعر تذكرته، وراحة المقاعد، وتعدد القطارات الروسي على خط الصعيد وكثرة الرحلات، وتقدم الوطن مواعيد القطارات الروسي المكيف والروسي العادي من القاهرة إلى الأقصر.

مواعيد قطار الروسي المكيف

قطار رقم 3006 خط القاهرة - أسوان، حيث يغادر من محطة القاهرة الساعة 12:50 ص ، ويصل محطة الأقصر الساعة 10:25.

قطار رقم 3008 خط القاهرة - أسوان، حيث يغادر من محطة القاهرة الساعة 08:50 ص، ويصل إلى محطة الأقصر الساعة 7:00 م.

قطار رقم 2012 خط القاهرة - أسوان، حيث يغادر محطة القيام القاهرة، الساعة 05:30 م، ويصل إلى محطة الأقصر الساعة 03:10.

قطار رقم 2006 خط القاهرة - أسوان، يغادر من محطة القيام القاهرة، الساعة 05:15 م، ويصل محطة أسوان، الساعة 06:00 ص.

قطار رقم 988 خط القاهرة - أسوان، يغادر من محطة القيام القاهرة، الساعة 07:10 م، ويصل إلى محطة الأقصر الساعة 04:40 ص.

مواعيد قطارات الروسي العادي

قطار رقم 974 خط القاهرة - الأقصر، حيث يغادر من محطة القيام، القاهرة الساعة 05:20 ص، ويصل محطة الأقصر الساعة 05:45.

قطار رقم 80 خط القاهرة - أسوان، يغادر محطة القيام القاهرة الساعة 09:00 ص، ويصل محطة الأقصر الساعة 10:10م.

قطار رقم 1004 خط القاهرة - أسوان ، حيث يغادر من محطة القاهرة الساعة 09:30 ص ، ويصل محطة الأقصر الساعة 07:35 م.

قطار رقم 158 خط القاهرة - الأقصر ، حيث يغادر من محطة القاهرة الساعة 10:30ص، ويصل إلى محطة الأقصر الساعة 10:25.

قطار رقم 160 خط القاهرة - الأقصر ،حيث يغادر محطة القيام القاهرة، الساعة 12:15 م، ويصل إلى محطة الأقصر الساعة 12:05 ص.

قطار رقم 2006 خط القاهرة - أسوان، يغادر من محطة القيام القاهرة، الساعة 05:15 م، ويصل محطة أسوان، الساعة 06:00 ص.

قطار رقم 164 خط القاهرة - أسوان، يغادر من محطة القيام القاهرة، الساعة 03:30م، ويصل إلى محطة الأقصر الساعة 03:25 ص.

قطار رقم 188 خط القاهرة - أسوان، حيث يغادر من محطة القيام، القاهرة الساعة 06:00 م، ويصل محطة الأقصر الساعة 07:05 ص.

قطار رقم 1014 خط القاهرة - أسوان، يغادر محطة القيام القاهرة الساعة 06:50 م، ويصل محطة الأقصر الساعة 05:20 ص.

قطار رقم 1012 خط القاهرة - أسوان،حيث يغادر محطة القيام القاهرة، الساعة 08:20 م، ويصل إلى محطة الأقصر الساعة 07:40 ص.

قطار رقم 1008 خط القاهرة - أسوان، يغادر محطة القيام القاهرة الساعة 11:15 م، ويصل محطة الأقصر الساعة 09:05 ص.

قطار رقم 1010 خط القاهرة - أسوان،حيث يغادر محطة القيام القاهرة، الساعة 12:05 ص، ويصل إلى محطة الأقصر الساعة 10:05 ص.