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معرض القاهرة الدولي للكتاب

موسم حصاد وتصدير الفراولة.. الفرحة تملأ غيطان مصر

كتب:

نرمين عفيفي
12:51 م | السبت 27 يناير 2024
محصول الفراولة

محصول الفراولة

قال الدكتور عارف سليمان، رئيس بحوث معهد أمراض النبات، إنّ الفترة الحالية هي الأفضل بالنسبة للفراولة لأنها الموسم تصدير المنتجات «الفريش»، حيث يبدأ موسم تصدير الثمار الطازجة من شهر نوفمبر حتى شهر مارس.

الطلب على الفراولة كبير الآن

وأضاف رئيس بحوث معهد أمراض النبات، خلال تقرير عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد عبده وجومانا ماهر: «نحن الآن في موسم أعياد الميلاد والطلب على الفراولة يكون كبيرًا في قارة أوروبا، ولدينا أفضل مزارعين على مستوى العالم».

زمان كنا بنشتغل بشكل بدائي

إلى ذلك، قال أحد المزارعين، إن ما زاد الصادرات المصرية من الفراولة هو أنها أصبحت خالية من المبيدات بعكس ما كان متبعًا في الطرق القديمة، موضحًا: «زمان كنا بنشتغل بشكل بدائي، لكن بقينا نشتغل بشكل علمي، كنا نستخجم المبيدات وغيرها من الأشياء الضارة التي أثرت على الصادرات، وبقينا نشتغل النهاردة بشكل علمي والدنيا اتفتحت لنا برة، وبقى عندنا مشرفين بينزلوا يوجهونا».

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بقلم نرمين عفيفي