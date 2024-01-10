شروط تراخيص زراعة مشاتل الفراولة بالشرقية.. تبدأ منتصف مارس

أعلنت مديرية الزراعة في محافظة الشرقية، فتح الباب لترخيص مشاتل الفراولة من خلال الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية على أن يكون التقديم منتصف مارس المقبل وحتى منتصف مايو، على أن تبقى فترة التقديم مدة شهرين.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، أنه يمكن للراغبين في ترخيص مشاتل الفراولة التقدم إلى الإدارة المركزية للبساتين بالمديرية في الفترة الزمنية بدءا من منتصف مارس وحتى منتصف مايو القادمين.

وكشف عن شروط ترخيص مشاتل الفراولة التي حددتها وزارة الزراعة للراغبين في ترخيص مشاتل الفراولة، مؤكدا ضرورة الالتزام بالموعد المحدد لإنهاء التراخيص.

وتستعرض «الوطن»، مستندات وشروط ترخيص مشاتل الفراولة وفق المهندس حسين أحمد أحمد وكيل وزارة الزراعة بالشرقية كالتالي:

-الحيازة الزراعية.

-عقد إيجار من المالك إلى المستأجر في حال إيجار الحقل.

- إجراء معاينة من الإدارة الزراعية والمديرية تحت إشراف لجنة من الوزارة خلال إجراء تعقيم مشتل الفراولة.

- وجود فاتورة من مصدر الشراء موضح بها الشتلات ورتبتها والغرض منها.

وأكد وكيل الوزارة، تقديم كافة التسهيلات للمزارعين الراغبين في زراعة الفراولة من خلال التسهيلات المادية والقروض التي ييسرها البنك الزراعي بالتعاون مع مديرية الزراعة.