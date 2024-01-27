اتحاد «الشباب التقدمي» يطلق النموذج الثالث للمحليات «نحمي الجمهورية الجديدة»

نظم اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع بالفيوم النموذج الثالث للمحليات، بعنوان «بالمحليات نحمي الجمهورية الجديدة»، ويستهدف الاتحاد من خلال النموذج تدريب الشباب والفتيات على استخدام الأدوات الرقابية في مواجهة الجهاز التنفيذي المحلي وطرح مشكلات المواطنين واقتراح حلول لها خلال النموذج.

مساعد اتحاد الشباب التقدمي

وشارك في النموذج حسن أحمد أمين محافظة الفيوم بحزب التجمع، وأحمد الشاعر أمين اتحاد الشباب التقدمي، وأحمد عبدالقوي عضو المكتب السياسي لحزب التجمع، وأحمد عرابي أمين مساعد اتحاد الشباب التقدمي بالفيوم، وعدد من الشباب والفتيات والطلاب من محافظة الفيوم.

نماذج للمحليات

والجدير بالذكر نظم اتحاد الشباب التقدمي 3 نماذج للمحليات في محافظات الجيزة وبورسعيد والفيوم، وجاري العمل على تنظيم ذلك النموذج في كل محافظات مصر.

شباب حزب التجمع

وقد نظم اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع ببورسعيد، نموذج محاكاة حول المحليات بعنوان «بالمحليات نحمي الجمهورية الجديدة».

وتأتي هذه الفعالية ضمن تفعيل نماذج المحليات التي أطلقها اتحاد الشباب التقدمي على مستوى الجمهورية، ونموذج بورسعيد هو النموذج الثاني بعد تنظيم النموذج الأول بمحافظة الجيزة.