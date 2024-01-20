«بيطري القاهرة» توضح طريقة التعامل مع التجمع الدموي بالدواجن المذبوحة

ردت مديرية الطب البيطري بالقاهرة على تساؤل ورد إليها، بشأن التجمع الدموي والعضلات الخضراء بالدواجن المذبوحة، هل هذه الحالات ظواهر أم حالات مرضية بالدواجن المذبوحة؟

وأشار تقرير مديرية الطب البيطري إلى أن ضرورة التفرقة بين الدواجن المذبوحة المحمومة أي كانت مصابة بحالة مرضية أدت إلى ارتفاع بدرجة الحرارة والدواجن التي تم ذبحها ولم يتم الإدماء التام أما ظاهرة التجمع الدموي بالدواجن المذبوحة تكون في دواجن صغيرة في السن يتراوح عمرها بين 6 إلى 8 أسابيع لديها عظام مجوفة وأكثر مسامية من الدجاج الأكبر سنا، ويحدث عند الطهي يتسرب النخاع الذي يحتوي على (الميوجلوبين) البروتين المسؤول عن تخزين الأكسجين إلى اللحم ويتسبب في إحمرار اللحم وظهوره كأنه نيء وغير مطهي جيدا مهما كانت درجة الحرارة التي يتم الطهي عليها، وقد يظهر لون اللحم الملاصق للعظام غامق مائل للون البني أو الأحمر وكأنه فاسد.

مواجهة التجمع الدموي بالدواجن

وفيما يتعلق بخطوات القضاء على ظاهرة التجمع الدموي بالدواجن، أوضح الدكتور شحاته شنودة مدير إدارة حلوان البيطرية، على ضرورة خلي الدواجن المذبوحة أي نزع العظام من الدواجن المذبوحة قبل طهيها، أيضا تغير الوسط الحامضي لتقليل هذه الظاهرة مثل تتبيل الدواجن المذبوحة جيدا وإضافة الخل أو الليمون.

العضلة الخضراء بصدور الدواجن

أما ظاهرة العضلة الخضراء بصدور الدواجن المذبوحة، أوضح شحاتة شنودة أنها تحدث في الدواجن ذات الأوزان الكبيرة، وهي ليست حالة مرضية بالمعني الحرفي لأنها خلل في وصول التغذية المناسبة والأكسجين الكافي لهذه العضلة للدواجن ذات الأوزان الكبيرة لأن التركيب التشريحي لهذه المنطقة (صدور الدواجن) تكون محاطة بجزأين الجزء الأول (عظمي) والجزء الثاني (عضلي) والمجهود المتواصل مع حركة الطائر يحدث ضغط على الأوعية الدموية المحيطة بالعضلة وبالتالي قلة التغذية والأكسجين المناسب مما ينتج عنه موت للخلايا العضلية الموجودة وتبدأ في أول الأمر لون أحمر داكن او شكل الكدمة وبعدها تشمل العضلة كلها ومع الوقت تتحول للون الأخضر (العضلة الخضراء، وفي تلك الحالات يعدم الجزء المصاب فقط وباقي الذبيحة صالح للاستهلاك الآدمي).