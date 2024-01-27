إحالة 9 موظفين في مدينة أبو كبير إلى التحقيق لتغيبهم عن العمل

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إحالة 9 موظفين غير متواجدين في مقار عملهم بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق بمدينة أبو كبير، واتخاذ اللازم قانوناً حيالهم.

وأكد محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المُفاجئ على المنشآت الخدمية، لتحقيق الإنضباط في منظومة العمل، وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

لجان للمرور على المنشآت الخدمية

وقام عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام محافظة الشرقية بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرورعلى المنشآت الخدمية بأبو كبير لمتابعة سير إنتظام العاملين بها والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة.

وأسفرت أعمال اللجان عن رصد عدم تواجد اثنين من العاملين بمقر الوحدة المحلية بقرية طوخ القراموص، التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل، وكذلك عدم تواجد 5 من العاملين بمقر الوحدة البيطرية بقرية طوخ القراموص التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

ورصدت الحملات عدم تواجد اثنين من العاملين بمقر جمعية طوخ القراموص للإصلاح الزراعي، التابعة لمنطقة أبو كبير للإصلاح الزراعي، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل. وقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لاتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.