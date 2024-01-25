إحالة 10 موظفين بالوحدتين الصحية والمحلية بالبرجاية في المنيا للتحقيق

أحال رئيس مركز ومدينة المنيا، 10 موظفين بالوحدتين المحلية والصحية في قرية البرجاية إلى التحقيق لتقصيرهم وغيابهم عن العمل بدون عذر أو أذن مسبق.

توافر المستلزمات الطبية والأدوية

وتفقد المهندس عامر طه، رئيس مركز ومدينة المنيا، سير العمل بالوحدة الصحية بقرية زهرة التابعة للوحدة المحلية بالبرجاية وأحال 5 من العاملين للتحقيق، بسبب غيابهم بدون عذر، موجها الإدارة الصحية باتخاذ اللازم ضد المحالين للتحقيق، كما تابع توافر المستلزمات الطبية والأدوية وكذلك عمل الأقسام المختلفة .

كما تفقد رئيس مركز ومدينة المنيا انتظام سير العمل بالوحدة المحلية لقرية البرجاية، حيث تابع الحالة العامة للنظافة والتأكد من إلتزام العاملين بالمهام الموكلة إليهم لرفع كفاءة العمل، وقرر إحالة ٥ من العاملين للتحقيق لغيابهم بدون عذر.

المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية

ووجه رئيس المدينة بتحقيق الانضباط وبذل المزيد من الجهد والإخلاص في العمل وإنجاز مصالح المواطنين وتقديم أفضل الخدمات، فى إطار توجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بالمتابعة الميدانية لسير العمل بالقطاعات الخدمية والصحية للتأكيد على تقديم الخدمات بشكل متميز للمواطن، وإحالة المقصرين للتحقيق.