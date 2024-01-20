«الإدارية العليا» تعيد محاكمة 3 موظفين بالدقهلية 

قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة، من رئيس هيئة النيابة الإدارية، وألغت حكم أول درجة فيما تضمنه من براءة 3 موظفين بقرية شنشا بالوحدة المحلية بالغراقة، التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، كما أمرت بإعادة الدعوى التأديبية رقم 835 لسنة 48 ق إلى المحكمة التأديبية لمُحافظة الدقهلية للفصل فيها بهيئة مُغايرة.

النيابة الإدارية تقيم الدعوى التأديبية

قالت المحكمة إن النيابة الإدارية أقامت الدعوى رقم 835 لسنة 48 بالمحكمة التأديبية لمُحافظة الدقهلية، مُتضمنة ملف القضية رقم 843 لسنة 2017- نيابة أجا وتقرير اتهام ضد كل من فني قرية شنشا بالوحدة المحلية بالغراقة، وفني شؤون هندسية بالوحدة المحلية بالغراقة ورئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية بالغراقة.

لم يلتزموا بأحكام القانون

وأضافت المحكمة، لأنهم خِلال الفترة من عام 2016 وحتى تاريخه بمقر عملهم سالف البيان بوصفهم سالف البيان بدائرة مُحافظة الدقهلية لم يلتزموا بأحكام القانون، وذلك بأن قام كل من فني قرية شنشا بالوحدة المحلية بالغراقة، وفني شؤون هندسية بالوحدة المحلية بالغراقة بالسكوت عن تحرير محضر عدم تنفيذ لقرار الإزالة الصادر برقم 8829 في 18/11/2012 بشأن المبنى الخاص بمواطنة بميت فضالة والصادر للقواعد والسملات والأعمدة.

ونسبت النيابة الإدارية إلى فني بقرية شنشا بالوحدة المحلية بالغراقة أنه لم يتخذ إجراءات بشأن إقامة سندرة على جُزء من المساحة بالمُخالفة للقانون.

وأوضحت أن فني شؤون هندسية المذكور، لم يعرض مُذكرة على رئيس الوحدة لإزالة العقبات والمعوقات لتنفيذ قرار الإزالة الصادر برقم 1207 في 9/9/2019 بشأن السندرة.