مغني أمريكي يهاجم إحدى معجباته في حفل غنائي: «تعلمي بعض الأخلاق»

انفعل المغني الأمريكي ريتشارد ماركس على إحدى السيدات من حضور حفله الأخير في مدينة بورت تشيستير بولاية نيويورك، حيث كان في منتصف غناء أغنية «Angelia» عندما بدأ الجمهور يتحدث خلال الغناء مما أزعجه بشكل واضح.

وكشف مقطع فيديو نشره موقع «TMZ»، قيام سيدة ضمن الحضور بالحديث بصوت عالٍ، بينما يحاول عدد من حضور الحفل إسكاتها، وهو الأمر الذي أزعج «ماركس» للغاية، ولكنه قرر الانتهاء من الأغنية قبل أن يهاجم السيدة بشدة على المسرح.

ريتشارد ماركس يهاجم سيدة تكلمت بصوت عالي في حفله

ووجه ريتشارد ماركس كلامه إلى السيدة أثناء وجوده على المسرح، قائلا: «إنها قصة ملحمية جدًا.. أشعر بالفضول حقًا بشأن من الذي جعلك تعتقدين أن الشيء الذي كنت تصرخي به كان أكثر أهمية مما كنت أفعله»، متابعا: «تعلمي بعض الأخلاق».