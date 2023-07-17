المغني الأمريكي جايسون ألدين يطمئن جمهوره بعد تعرضه لضربة شمس

تعرض المغني جايسون ألدين إلى ضربة شمس، تسببت في إنهاء حفله المقام على أحد مسارح ولاية كونيتيكت الأمريكية، بشكل مفاجئ في منتصف أغنيته «Crazy Town، بعدما ترك الميكرفون وبدأ في السعال، وبالكاد استطاع أن يغني جزءًا من أغنيته قبل أن يخرج من المسرح دون عودة، وفقًا لما نشره موقع «نيويورك بوست».

وطمأن جايسون جمهوره على حالته الصحية خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على «إنستجرام»، قائلا إنه يعتقد أنه عانى مزيجًا من الجفاف والإرهاق الحراري، لكنه امتنع عن القول إنه أصيب بضربة شمس، مضيفًا: «لا أعتقد أنها كانت بهذه الخطورة».

تحديد موعد جديد حفل جايسون ألدين في كونيتيكت

وأصدر المسرح الذي أقيم عليه الحفل توضيحا حول الواقعة في بيان صحفي، جاء فيه أن سيتم تنظيم حفل آخر في موعد لاحق سيتم الإعلان عنه في الفترة المقبلة، «نحن نقدر سعة صدوركم، نعمل الآن على تحديد موعد جديد للحفل، ونقدم كل التمنيات الطيبة لجايسون».

وعلى الجانب الأخر، أكد أحد ممثلي المغني جايسون ألدين الإعلاميين، أنه في حالة جيدة الآن بعد تعرضه لضربة شمس أثناء الحفل، ومن المقرر أن يقدم عرضين في ولاية أوهايو يومي الخميس والجمعة المقبلين ضمن جولته الغنائية.

تفاصيل جولة جايسون ألدين الغنائية

وبدأت الجولة الغنائية لـ جايسون ألدين في 14 يوليو الجاري في حفل بولاية نيويورك الأمريكية، وتتضمن ما يقرب من 40 حفلة غنائية وتستمر الجولة حتى 28 أكتوبر المقبل، حيث من المقرر أن يختتمها بحفيلين في ولاية فلوريدا.