موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القاهرة.. مصدر يكشف التفاصيل

بعد انتهاء الامتحانات يجري حاليا تصحيح وتحديد موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القاهرة، حيث تقوم مديرية التعليم بأعمال التصحيح والرصد للدرجات.

ونظمت المديرية ورش عمل يومية للموجهين بشأن تعليمات وضوابط تقدير درجات امتحان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي 2023- 2024، وقال مصدر بالقاهرة أنه من المقرر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد والمراجعة فى نهاية الأسبوع الجاري بنسبة كبيرة على الرابط المخصص لذلك.

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية 2024

ومن جانبه، أوضح أيمن موسى، مدير مديرية التعليم بالقاهرة، أن أعمال التصحيح لامتحانات الشهادة الاعدادية من أهم مراحل الامتحان وأخطرها لقياس أداء المشتركين في الامتحان، وإصدار الحكم على هذا الأداء وهى أمانة ومسئوليتنا معاً غايتها التقدير العادل لأداء الطالب في الإمتحان ويعتبر المصحح كفء إذا عرف كيف يجعل تقديره منصفا بحيث يعطى لكل طالب حقه من الدرجات عند التصحيح، ويتم مراعاة مصلحة الطالب، ومتابعة ضوابط وآليات تصحيح كل مادة لإعطاء كل طالب حقه.

تعليمات التصحيح

وشدد على المتابعة المستمرة لأداء المصححين لامتحانات الشهادة الإعدادية والاطلاع على نموذج الإجابة جيدًا مع الالتزام بتوزيع الدرجات كما وردت فى نموذج الإجابة، والتقدير بالقلم الأحمر والمراجعة بالقلم الأزرق ويوضع الخط الأحمر تحت الخطأ فقط وتدون الدرجة المخصصة لكل سؤال فى الفراغ الموجود في نهاية السؤال داخل الكراسة، مع التوقيع الواضح بالاسم ويتم تفقيط الدرجة باللغة العربية، والتأكد من تقدير جميع أجزاء إجابة الطالب عن السؤال، وفي حالة وجود إجابات مكررة أو مكتوبة بالقلم الرصاص يعطي الطالب الدرجة الأعلى ويشطب على الإجابة المكررة.

نتائج سنوات النقل

جدير بالذكر أن محافظة القاهرة أعلنت نتائج سنوات النقل للصفوف الرابع، الخامس، السادس الإبتدائى والأول والثاني الإعدادي على الموقع الرسمى لمحافظة القاهرة تيسيرا على الطلاب وأولياء الأمور، على أن تكون النتائج موجودة بالمدارس بداية من اليوم السبت لمن أراد الحصول عليها.