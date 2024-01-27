نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 في محافظة الجيزة.. اعرف الرابط

كشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم، أنه سيتم إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 في محافظة الجيزة، فور انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات بالكامل وإعداد الكشوف النهائية، واعتمادها من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 في محافظة الجيزة

وأشار المصدر لـ«الوطن»، أنه من المقرر إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 - 2024 لطلاب الصف الثالث الإعدادي «الشهادة الإعدادية» خلال الأسبوع الجاري، عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، للتيسير على المواطنين من خلال الرابط التالي http://giza.gov.eg/Default.aspx برقم الجلوس

المجموع الكلي لمواد الصف الثالث الإعدادي

وأشار المصدر إلى أن المجموع الكلي لمواد الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي الحالي 2023-2024 هو 280 درجة، مقسمة على الفصل الدراسي الأول والثاني، بواقع 140 درجة لكل فصل، موزعة على المواد، كالتالي:

- مادة اللغة العربية 40 درجة.

- مادة اللغة الإنجليزية 30 درجة.

- مادة الدراسات الاجتماعية 20 درجة.

- مادة الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة.

وأدى 200 ألف و85 طالبًا الامتحانات، داخل 698 لجنة امتحانية على مستوى محافظة الجيزة.