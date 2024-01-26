انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام في الجيزة غدا

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدي للأبقار وجدري الأغنام، غدا السبت بجميع المراكز والقرى التابعة لها بالمحافظة، للحفاظ على الثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلية.

تنفيذ الحملة على الوجه الأمثل

وكلف محافظ الجيزة المسئولين بالوحدات المحلية للمدن والقرى بتقديم كل أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين لضمان تنفيذ الحملة على الوجه الأمثل، لافتا إلى أن الدولة تبذل جهودا حثيثة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

حماية الثروة الحيوانية

وجه المحافظ مديرية الأوقاف بإعلان مواعيد الحملة بالمساجد وتوعية المواطنين لأهمية الحصر، وحماية الثروة الحيوانية وخدمة المربي .

تكثيف حملات تحصين الماشية

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية، ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة، للوقاية من الأمراض والأوبئة، والحفاظ على الثروة الحيوانية.

لجان متابعة من الإدارات المختصة بالمديرية

وأوضح الدكتور علاء عبد العال، مدير مديرية الطب البيطري، إنهاء الاستعدادات لانطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الجلد العقدي وجدري الأغنام لعام 2024، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والجمعيات الأهلية بالمحافظة، من خلال تجهيز اللجان الطبية الوقائية ما بين لجان ثابتة ومتحركة مجهزة بكافة التجهيزات، والأدوات واللقاحات ومستلزمات التحصين اللازمة، ولجان ووسائل وأدوات لترقيم وتسجيل الماشية وسيارات للعمل والمرور فضلا عن لجان الإرشاد لتوعية المواطنين بأهمية التحصين، بالإضافة إلى لجان متابعة من الإدارات المختصة بالمديرية ومديري الإدارات وتذليل العقبات لإنجاح فعاليات الحملة.