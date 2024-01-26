محافظ الجيزة يتابع تنفيذ مشروع تحسين الرؤية البصرية بمحيط «قطارات بشتيل»

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم، نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية ومشروعات الرصف والتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بشوارع أحياء إمبابة والمنيرة الغربية والعجوزة والدقي وجنوب الجيزة.

رصف الشوارع بالإنترلوك

وتفقد المحافظ محيط محطات مترو الأنفاق الخط الثالث الجديدة بشوارع السودان وميدان الكيت كات، موجها رئيس حي العجوزة برفع كفاءة وتطوير ورصف بالإنترلوك لعدد من الشوارع الصغيرة من متفرعات شارع السودان وتحسين حالة أرصفة المشاة.

منع الانتظار الخاطئ للمركبات

ووجه محافظ الجيزة رئيس الحي بمنع الوقوف والانتظار الخاطئ للمركبات أعلى أرصفة المشاة بشارع أحمد سوكارنو، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشددا على منع تجمعات الباعة الجائلين بمنطقة ميدان العالمين لما لها من تأثير على الحالة المرورية مع توفير البديل الحضاري للبائعين.

التنسيق مع الجهات المعنية

وكلف المحافظ رئيس حي إمبابة برفع كفاءة منطقه بلوكات الأوقاف بشارع السودان، بالتنسيق مع الجهات المعنية للظهور بالشكل الحضاري اللائق.

وتابع المحافظ نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية وأعمال تطوير ورفع كفاءة شارع المحكمة، موجها رئيس الحي بإدراج شارع امتداد أحمد عرابي والذي يعد ضمن متفرعات شارع السودان في خطة الرصف استكمالاً لخطة المحافظة في رفع كفاءة وإنشاء محاور موازية للطرق الرئيسية لتفتيت أي كثافات مرورية.

منع أي مظاهر عشوائية

ووجه المحافظ برفع كفاءة وتحسين حالة الجزيرة الوسطي بشارع عبد العزيز خلف بالعجوزة ودعمها بالمسطحات الخضراء مع رفع كفاءة النظافة بذلك القطاع ورد الشيء لأصله بعدد من الشوارع التي شهدت أعمال للمرافق.

وشملت جوله المحافظ تفقد منطقة معهد القلب والتي وجه خلالها بمراجعة حالة أرصفة المشاة بالشوارع المحيطة بالمعهد ومنع أي مظاهر للعشوائية أو تعديات المحال والأكشاك على الطريق العام، مشدداً على رفع كفاءة الأرصفة بشارع محمد رشدي بإمبابة.

وتفقد المحافظ نسب التنفيذ بمشروع تحسين الرؤية البصرية وطلاء العقارات المحيطة بمحطة قطارات الصعيد ببشتيل، في إطار المشروع الذي تنفذه المحافظة لرفع كفاءة المنطقة والشوارع المحيطة بالمحطة.

الالتزام بالمعايير والمواصفات القياسية

ووجه المحافظ بمواصلة جهود طلاء العقارات والتشديد على الشركة المنفذة بالالتزام بالمعايير والمواصفات المحددة للأعمال بما يعكس الشكل الحضاري اللائق، كما كلف برفع كفاءة وتطوير أحد الشوارع الكائنة بجوار قسم الشرطة وتحسين واجهات عدد من العقارات المطلة على محور الفريق كمال عامر بذات القطاع.

وخلال جولته لمتابعة حالة النظافة، قرر المحافظ مجازاة نائب رئيس حي العجوزة لقطاع أرض اللواء ومشرف النظافة للقطاع لعدم متابعة أداء شركات النظافة العاملة بالقطاع، ما أدى إلى وجود بعض تجمعات القمامة.