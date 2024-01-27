ينتظر العديد من أصحاب المعاشات الذين يصل عددهم إلى 11 مليون مواطن، موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024، ويتساءلون هل يوجد زيادة جديدة؟

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024.. هل يوجد زيادة جديدة؟

وعن موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024، تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في صرف المعاش بداية من الخميس 2 من شهر فبراير المُقبل، وحول سُؤال هل يوجد زيادة جديدة؟ فإنه حتى الآن لم يصدر أي قرارات من الحكومة بالزيادة.

الزيادة في شهر يوليو

ووفقًا لما نص عليه القانون الخاص بالتأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، يكون موعد الزيادة الخاصة بالمعاشات في شهر يوليو من كل عام بواقع 15% كحد أقصى، وذلك إن لم يصدر أي قرار بوجود زيادة استثنائية.

وتسعى الدولة المصرية لتحقيق حياة كريمة للمواطنين بتطبيق حزم اجتماعية عديدة تهدف لتحسين مستوى المعيشة، وفقًا للخطة التي وضعتها الدولة لتطوير ملف المعاشات الذي يهم قطاع كبير من المستفيدين.