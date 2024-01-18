كيفية حساب قيمة مكافأة نهاية الخدمة حسب قانون التأمينات الاجتماعية

حدد قانون التأمينات الاجتماعية، عددا من الخدمات التي يُمكن أن تُقدم للمواطن للتسهيل عليه لمعرفة الحقوق الوظيفية الخاصة به، وذلك بنص قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019.

كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة

وخلال السطور التالية تُقدم «الوطن» كيفية حساب مكافأة نهاية خدمتك لو هتطلع معاش بنص القانون.

أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك

وحسب قانون التأمينات الاجتماعية، حددت المادة 157 من القانون كيفية حساب المكافأة الخاصة بنهاية الخدمة، والتي تُحسب بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك خلال المدة المُشار إليها.

ويُقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي للموظف والمنصوص عليه بالقانون، وأيضًا نص القانون على أنه تُحسب المكافأة عن هذه المدة في حالات بلوغ سن استحقاق المعاش والوفاة وفقًا للأحكام الواردة بالفقرتين السابقتين.