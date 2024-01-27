انطلاق دورة في اللغة العربية لـ50 إمام مسجد في جامعة مطروح (صور)

أعلن الشيخ حسن عبد البصير عرفة، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، انطلاق دورة تدريبية في اللغة العربية لـ50 إمام مسجد في جامعة مطروح، طبقًا للبروتوكول الموقع بين وزارة الأوقاف وجامعة مطروح.

تدريب 50 إمام مسجد على اللغة العربية بكلية التربية

وقال وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، إنه جرى تنفيذ أولى فعاليات برنامج الدورة التدريبية، اليوم السبت، في اللغة العربية لعدد خمسين إماماً من أئمة المساجد الكبيرة والتابعين لمديرية أوقاف مطروح في كلية التربية جامعة مطروح، وانطلقت الدورة بحضور وضيافة الدكتور أيمن عبدالقادر عميد كلية التربية وأعضاء هيئة تدريس اللغة العربية بالكلية، ومشاركة الشيخ محمد مصطفى مدير الدعوة بالمديرية والشيخ أنور بسيوني مسؤول الثقافة والإرشاد، والشيخ إبراهيم محفوظ مدير إدارة أوقاف غرب مطروح، والشيخ رضا البرلسي مدير إدارة أوقاف شرق مطروح.

محاضرات النحو والبلاغة

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، أن فعاليات الدورة التدريبية ستستمر على مدار أربعة أيام بواقع محاضرتان يومياً في جامعة مطروح، وجري تنظيم المحاضرة الأولى لمدة ساعتين، والتي تناولت نشأة النحو وظاهرة الاعراب، وحاضر بها الدكتور رضا عبد العال، أستاذ اللغة العربية، وأعقبها محاضرة تناولت أصول البلاغة العربية، ويحاضر خلالها الدكتور سالم عبد الرازق.

تجديد الخطاب الديني

وأشار وكيل الوزارة إلي أن الدورة تأتي ضمن إهتمام وزارة الأوقاف بتجديد الخطاب الديني والتشابك مع المؤسسات الثقافية وزيادة مهارات الأئمة بما يعينهم على توصيل رسالتهم الدعوية في المساجد، وفي إطار امتدادا التعاون بين جامعة مطروح ومديرية أوقاف مطروح الذي يشمل المركز الثقافي الإسلامي واللقاءات الدينية والوطنية.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف على استفادة الأئمة ورعايتهم علمياً وثقافياً، وتقدير جهود جامعة مطروح على هذا الإهتمام الكبير الذي توليه لأئمة مطروح.