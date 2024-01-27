تقديم خدمات طبية لـ2200 حالة مجانا في قرية المناجاة الصغرى بالشرقية

نظمت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، قافلة طبية علاجية شاملة بقرية المناجاة الصغرى، التابعة لمركز ومدينة الحسينية، بمحافظة الشرقية، لمدة يومين، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

اشتملت القافلة الطبية على 13 عيادة

اشتملت القافلة الطبية على 13 عيادة، ضمت 11 تخصصا طبيا، وهي الباطنة، والجراحة العامة، والقلب والأوعية الدموية، والعظام، والأطفال، والنساء والتوليد، والجلدية والتناسلية، وتنظيم أسرة، والأنف والأذن والحنجرة، والمسالك البولية، والرمد»، كما جرى تخصيص 2 عيادة لتخصصات «الباطنة والأطفال»، لخدمة أهالي القرية، والقرى المحيطة.

إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط

أيضًا، أجريت العديد من الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

فيما وقعت القافلة خلال اليومين الكشف الطبي المجاني على 2280 مريض من أهالي القرية، مع صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 8 حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية.

كما جرى عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدم وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية المشاركة في هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.