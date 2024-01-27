«الأورمان»: التحالف الوطني للعمل الأهلي قدم دورا كبيرا لدعم مسيرة التنمية

أشاد إيهاب حسن فؤاد مدير العلاقات العامة لجمعية الأورمان بالقاهرة، بجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والذي قدم دورا كبيرا لدعم مسيرة التنمية والبناء التي تقوم بها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف «فؤاد»، قبل انطلاق فعاليات حفل توزيع مساعدات الزواج على 25 عروسا من الأيتام، أن التبرعات مستمرة على مدار العام في كل شهر، سيتم تسليم مساعدات مالية للعرائس من الأيتام.

دعم المواطنين الأولى بالرعاية

وأكد مدير العلاقات العامة لجمعية الأورمان بالقاهرة، أن الجمعية بالتعاون مع التحالف الوطني قدما جهودًا كبيرة في دعم المواطنين من الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، وتماشيًا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأشار في بيانه إلى أنه تم اختيار تلك الفتيات ممن انطبقت عليهن الشروط من مختلف مراكز قرى محافظة الشرقية، وذلك بعد أن تم بحث طلبات الحالات المتقدمة وفقًا لمجموعة من المعايير والاستعانة بالبحث الاجتماعي الميداني.

التحالف الوطني للعمل التنموي

يأتي ذلك إيماناً من التحالف الوطني للعمل التنموي بدوره المجتمعي تجاه المواطنين الأكثر احتياجا في جميع قرى ومراكز الجمهورية، وذلك لتوفير كل سبل الحياة الكريمة لمختلف الفئات الاجتماعية، في إطار توجيهات الرئيس السيسي لتفعيل المشاركة المجتمعية من قوى المجتمع لتقديم جميع أوجه الرعاية والدعم للأسر الأكثر احتياجا.