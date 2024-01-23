«الأورمان» توزع ملابس جديدة لـ700 أسرة أولى بالرعاية في الغربية 

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، جمعية الأورمان، في تنظيم معرضين لتوزيع الملابس الجديدة مجانا على 700 أسرة ضمن الأولى بالرعاية، من أبناء قرى مركزى طنطا وقطور، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وحرصا على النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، وتقديم أوجه الدعم والرعاية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم.

تعاون بين محافظة الغربية وجمعية الأورمان

وقال أحمد عبدالمتجلي، وكيل وزراة التضامن الاجتماعي بالغربية، إن تنظيم المعرضين جاء بالتعاون مع جمعية الأورمان بالمحافظة، لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا بقرى ميت حبيش وسبرباى ومناطق سيجر والعجيزي والقرشي بمركز طنطا، وقرى أبشواي الملق وعزب الباشا وشعبان والجلايلة بمركز قطور، مؤكدا الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تنظيم معارض الملابس الجديدة على الايتام وغير القادرين، جاء استكمالا لما قدمته الجمعية منذ انطلاق عملها الخيري قبل أكثر من 20 عاما؛ إذ تضع الطفل اليتيم على رأس أولويات عملها الخيري في جميع أنشطتها، التي امتدت لنواح وأنشطة خيرية متعددة، وأثمرت بشكل كبير في مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجًا في محافظة الغربية، مؤكدا أن الجمعية تقدم خدماتها لأكثر من مليون طفل يتيم على مستوى الجمهورية.

تنفيذ عدد كبير من المشروعات الخيرية

وأضاف أن الجمعية بمحافظة الغربية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية، منها بجانب تنظيم معارض الملابس تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والأسر غير القادرة.