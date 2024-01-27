عبير فؤاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن مستوى بديل إمام عاشور أمام الكونغو

انتهت مباراة مصر وكاب فيردي الأسبوع الماضي، في النسخة الـ34 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، بالتعادل بين الفريقين، ليتأهل منتخب مصر إلى دور ثمن النهائي، وستكون الجولة القادمة غدا الأحد، لذا فقد أوضحت عبير فؤاد بعض التوقعات، فيما يخص أداء المنتخب.

بعد إصابة اللاعب إمام عاشور، واستبداله بمحمد النني، كشفت عبير فؤاد خبيرة الأبراج، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن «النني» سيكون على نفس مستوى إمام عاشور الرياضي، وسيبهر الآخرين بأدائه الرائع خلال المباراة، بسبب نشاطه وسرعة البديهة التي يتميز بها، قائلة: «النني هيلعب كويس أوي، لأنه من مواليد برج السرطان».

عبير فؤاد تحذر محمد النني

حذرت عبير فؤاد اللاعب محمد النني من التشتت، الذي قد يسيطر عليه، إن لم يكن يقظًا وعلى مستوى عالي من التركيز: «لازم يركز كويس أوي، لأن عندنا تشتت، ولكن القمر في وضع يخليه قادر يقاوم أي تشتت».

وسيكون محمد أبو جبل حارس المرمى، في المباراة المقبلة، بعد إصابة محمد الشناوي، وعليه أن يركز جيدًا، حتى يحالفه الحظ الجيد خلال المباراة، لأن لديه القليل من التشتت، كونه أحد مواليد برج الدلو: «هو عنده حظ كويس، لأن الشمس في برجه، وعنده نشاط ولياقة بدنية وتركيز برضه، بس مش عايزين حاجة تشتت انتباهه».

عبير فؤاد تحذر من أمر قد يغير مصير المباراة

ونصحت عبير فؤاد بضرورة التركيز خلال المباراة، خاصة وأن بعض اللاعبين لديهم تشتت، قد يغير من مصير مباراة مصر والكونغو، خلال الجولة المقبلة.

وبعد إصابة عدد من اللاعبين خلال المبارايات السابقة، من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، أصبح محمد أبو جبل بديلا لمحمد الشناوي، ومحمد النني بديلا لعاشور، وأحمد مصطفى زيزو بديلا لمحمد صلاح.