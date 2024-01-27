إقبال شديد على ركن الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب (فيديو)

قال أحمد عبد العليم، مدير عام ثقافة الطفل بوزارة الثقافة والمشرف على ركن الطفل بمعرض الكتاب، إن هناك إقبالا شديدا على ركن الطفل بمعرض الكتاب خلال الأيام الأولى من المعرض، وأن هذا الإقبال يرجع إلى العديد من الأسباب، منها زيادة عدد دور العرض في جناح الطفل مقارنة بالعام الماضي ووجود العديد من المواد التعليمية والتثقيفية التي يقدمها المعرض للطفل، مثل الكتب والروايات والكتب التعليمية والوسائل التعليمية، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والتعليمية.

العديد من دور النشر التي أصبحت تهتم بوضع التصنيف العمري للطفل

وأضاف مدير عام ثقافة الطفل بوزارة الثقافة والمشرف على ركن الطفل بمعرض الكتاب، أن هناك العديد من دور النشر التي أصبحت تهتم بوضع التصنيف العمري للطفل حتى يسهل عملية اختيار الكتب المناسبة، وأن جناح الطفل يستهدف للأطفال من 4 إلى 18 سنة.

وزارة الثقافة قد قامت بنشر روايات الفائزين بمسابقة المبدع الصغير

وأشار مدير عام ثقافة الطفل بوزارة الثقافة والمشرف على ركن الطفل بمعرض الكتاب إلى أن وزارة الثقافة قد قامت بنشر روايات الفائزين بمسابقة المبدع الصغير لتشجيع الأطفال على القراءة والكتابة.

معرض القاهرة الدولي للكتاب هو فرصة جيدة للأطفال لاكتشاف عالم القراءة

وأكد مدير عام ثقافة الطفل بوزارة الثقافة والمشرف على ركن الطفل بمعرض الكتاب أن معرض القاهرة الدولي للكتاب هو فرصة جيدة للأطفال لاكتشاف عالم القراءة والاطلاع على أحدث الإصدارات العربية والعالمية، وتنمية مهاراتهم الإبداعية.

وأعرب عبد العليم عن سعادتها بالإقبال الشديد من الأطفال والأهالي على معرض الكتاب، مؤكدة أن هذا الإقبال يعكس أهمية القراءة في تنمية ثقافة الأطفال وبناء شخصياتهم.