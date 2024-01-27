أطفال الكشافة يشاركون في فعاليات «التحالف الوطني» لدعم الأيتام

قال عبدالله أبو زكري، قائد مجموعة «نقدر» الكشافية، التابعة لمؤسسة الصديقية عضو التحالف الوطني، إن فريق الكشافة حرص على المشاركة في اليوم الترفيهي الذي تنظمه المؤسسة للأطفال الأيتام في نادي الإعلاميين بمدينة السادس من أكتوبر، بهدف التخفيف عنهم.

أنشطة رياضية لدعم الأطفال الأيتام

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أن المجموعة الكشافية شاركت من خلال تنظيم عدد من الأنشطة الرياضية للأطفال الأيتام الموجودين، وهذه الأنشطة لا تستهدف فقط النشاط البدني والعضلات لدى الطفل، لكنها تستهدف أيضا تعزيز مبادئ التعاون والعمل الجماعي والصبر والعزيمة وغيره من المبادئ الإيجابية.

تعويض الأطفال الأيتام ودمجهم مع المجتمع

وأضاف أن أطفال الكشافة المتواجدين تبدأ أعمارهم من 7 سنوات كحد أدنى، وتصل إلى 14 سنة كحد أقصى، كما أن هذه المشاركة تهدف في المقام الأول إلى الدمج بين أطفال الكشافة والأطفال الأيتام، متابعا: «نهدف من خلال دمجهم مع بعض لغرز مبدأ إن كلنا واحد مهما كان في اختلافات بينا، وفكرة أن أطفال الكشافة تتصاحب على أطفال أخرى من بيئة مختلفة بيفتح لها أفق جديدة للتفكير، وبالنسبة للأيتام فيصبح عندهم صداقات جديدة وكمان بنعوضهم إحساس فقدان الأسرة».