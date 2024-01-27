التحالف الوطني ينظم احتفالية للأيتام.. ملابس وفوانيس وأنشطة رياضية وفنية

بدأت منذ قليل احتفالية مؤسسة الصديقية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، التي تم تنظيمها اليوم السبت في نادي الإعلاميين بمدينة السادس من أكتوبر للأطفال الأيتام.

المدير التنفيذي لصديقية: الاحتفالية تهدف لدعم الأطفال الأيتام

وقالت جيهان زكي، المدير التنفيذي لمؤسسة الصديقية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الفعالية تأتي بهدف دعم الأطفال الأيتام، ويتواجد ما يقرب من 40 طفلًا من دار أيتام الحرمين.

وتنظم المؤسسة فعاليات رياضية للأطفال الموجودة من خلال أداء بعض التمرينات الرياضية ولعب كرة القدم، كما يتم تنظيم أنشطة وورش للرسم والتلوين، بحسب ما أفصحت عنه المدير التنفيذي للمؤسسة.

عضو التحالف الوطني: الهدف اكتشاف مواهب الأطفال

وأوضحت عضو التحالف الوطني أن هذه الفعاليات تهدف إلى اكتشاف مواهب الأطفال في الرسم والرياضة وغيره من الأنشطة المختلفة والعمل على تنميتها، لافتة إلى أن الهدف الأساسي من تنظيمها هو منح الأيتام الفرصة ليشعروا بالإحساس الأسري والدفئ.

وإشارت إلى وجود فريق الكشافة، الذي تواجد اليوم مع المؤسسة من أجل تنظيم بعض الأنشطة الرياضية للأطفال، فضلا عن وجود عدد كبير من المنظمين حرصوا على التواجد في تلك الفاعلية، واختلفت فئاتهم العمرية بين الشباب إلى السيدات من سن الـ50 عامًا.

وتابعت أن التحالف الوطني يقوم بتوزيع الملابس الجاهزة على الأطفال، إلى جانب توزيع فوانيس رمضان، وبعدها تنظيم وجبات الإفطار والغذاء.