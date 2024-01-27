رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الفيوم فور ظهورها

يترقب آلاف الطلاب والطالبات، الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الفيوم، خصوصًا بعد انتهاء امتحانات الصف الثالث الإعدادي في جميع المواد الأسبوع الماضي، إذ انطلقت امتحانات نصف العام يوم الأربعاء 17 يناير الجاري، واستمرت لمدة 6 أيام، كان آخرها الأربعاء 24 من نفس الشهر، فيما ينتظر الطلاب إعلان النتيجة.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الفيوم، وموعد ظهورها، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم

وفيما يخص موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم، فقد أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في بيان لها، إنّ لجان التصحيح تكثف من أعمالها في تصحيح كراسات إجابات الطلاب والطالبات في امتحانات نصف العام 2024، ثم تبدأ أعمال الرصد والمراجعة، وعقب ذلك يتم اعتمادها من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تمهيدًا لإعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2024.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

وخصصت مديرية التربية والتعليم، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الفيوم، للحصول عليها فور ظهورها، وذلك من خلال بوابة مديرية التربية والتعليم الرسمية عبر الخطوات الآتية:

الدخول على بوابة مديرية التربية والتعليم اضغط «هنا».

الضغط على «نتيجة الشهادة الإعدادية».

تحديد الدور والفصل الدراسي.

إدخال رقم جلوس الطالب.

الضغط على «بحث» وستظهر النتيجة فورًا.

ما مجموع الشهادة الإعدادية؟

وبحسب مديرية التربية والتعليم، فإنّ مجموع الشهادة الإعدادية 2024 للترم الأول يبلغ 140 درجة، بينما يبلغ مجموع الشهادة الإعدادية للترمين الأول والثاني 280 درجة، فيما تنقسم درجات امتحانات نصف العام 2024 كالآتي:

درجات مادة اللغة العربية.. 40 درجة.

درجات مادة اللغة الإنجليزية.. 30 درجة.

درجات مادة الرياضيات.. 30 درجة مقسمة على الهندسة 15 درجة والجبر والإحصاء 15 درجة.

درجات مادة الدراسات الاجتماعية.. 20 درجة.

درجات مادة العلوم.. 20 درجة.

توزيع درجات امتحان اللغة العربية

تجدر الإشارة إلى أنّ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أعلن في وقت سابق، إعادة توزيع درجات عدة فقرات في امتحان مادة اللغة العربية خلال امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024، حرصًا على مصلحة الطلاب، وذلك وفقًا لتوصيات اللجنة الفنية التي شكلتها مديرية التربية والتعليم لفحص شكاوى أولياء أمور الطلاب والطالبات من صعوبة امتحان اللغة العربية خصوصًا النحو.