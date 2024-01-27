استشاري علاقات أسرية: يجب محو فكرة أن «الرجل لا يبكي» من عقول أطفالنا

قال محمد الكيلاني استشاري العلاقات الأسرية، إن الطفل عند مشاهدته الأحداث العالمية العنيفة المحيطة بنا وإحصائيات قتل الأطفال في غزة حاليًا، فهو في الأساس يجمع المعلومة ويلاحظ ما يجري ويفهمها ويتفاعل معها بطريقته سواء بالخوف او السؤال عما يجري، لذلك يجب أن نبتعد عن فكرة إنكار ما يشاهده بل التأكيد على أنها مشاهد حقيقية.

محو فكرة أن الرجل لا يخاف

وأضاف استشاري العلاقات الأسرية خلال لقائه لبرنامج «8 الصبح» المذاع عبر شاشة «دي إم سي»، أن الطفل يستمد ويكتسب كل شيء مما حوله، فما يخيف الأهل يخيفه ايضا، لذلك يجب غرس فكرة أن الخوف شيء طبيعي ومحو فكرة أن الرجل لا يخاف ولا يبكي منذ صغره.

خوف الأطفال

وتابع «الكيلاني»، أن أي خوف أو صدمة نفسية للطفل قد لا يستطيع التعبير عنها شفويا، فيمكن أن نعرف شعوره بتعزيز منظومة الأمان وتقليل ردود أفعال الأباء والأمهات تجاه الأحداث الحالية حتي لا يتأثر الطفل بهم، ويمكن أن نعرف شعوره ايضا بسؤال أوصف لي ما رأيت، لتحديد شعوره ومساعدته على التعبير أكثر، وذلك لأن الطفل من بعد الثلاث سنوات يبدأ في التحسّن سلوكيا وفكريا وشعوريا وهجائيا.